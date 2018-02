School in Herk-de-Stad dicht door vrijgekomen asbest EB

19 februari 2018

10u50

Basisschool De Schuit in het Limburgse Schulen bij Herk-de-Stad blijft vandaag noodgedwongen dicht. Op de speelplaats werd na werken asbest aangetroffen. De kinderen worden opgevangen op campus Ursula en in de buitenschoolse opvang. Dat melden burgemeester Bart Gruyters (CD&V) en Viviane Cornelissen, coördinerend directeur basisonderwijs van vzw Katholiek Onderwijs Halen-Herk-de-Stad.

De werken in basisschool De Schuit verliepen niet geheel volgens plan. "Er is een nieuwbouw gezet, waardoor de oude bouw tijdens de krokusvakantie werd afgebroken. Het wegnemen van de leien - waarvan we op voorhand wisten dat er asbest in zat - is op een niet correcte manier gebeurd en zo is er asbest vrijgekomen", zegt Viviane Cornelissen, coördinerend directeur basisonderwijs van vzw Katholiek Onderwijs Halen-Herk-de-Stad.

Situatie onder controle

Een crisisteam werkte een scenario uit waarin het schoolgebouw twee dagen gesloten blijft. "De situatie is momenteel onder controle. Vorige week hebben we de werf tijdelijk stilgelegd om bijkomende veiligheidsmaatregelen uit te voeren. Daarbij is het asbest verwijderd en zijn er stalen genomen om te kijken of er enig residu aanwezig was. Het is gebleken dat er nog een minimale hoeveelheid asbest was, waardoor we de maatregel hebben genomen om de site volledig te laten reinigen", reageert burgemeester Bart Gruyters (CD&V).

De school zorgt voor de opvang van de kinderen, maar hoopt dat het schoolgebouw morgen al terug wordt vrijgegeven. "We vangen alle kinderen op in de scholen van onze vzw en in de gemeentelijke kinderopvang. Maandag zijn er opnieuw stalen naar het labo gestuurd, dus hopelijk kunnen we straks al beslissen of de school morgen terug open kan, of dat we de kinderen nog een dag moeten opvangen", aldus Cornelissen.