School in Antwerpen even ontruimd wegens vreemde geur ADN

07 mei 2018

10u23

Bron: Belga 1 In de Antwerpse wijk Zurenborg is deze ochtend een basisschool in de Korte Altaarstraat een tijd ontruimd geweest nadat er een vreemde geur was waargenomen.

130 kinderen werden geëvacueerd en naar de nabije Dageraadplaats geleid. De brandweer kwam snel ter plaatse voor metingen en om een eventueel gaslek op te sporen. Dat was niet het geval. "Er bleek uiteindelijk niets aan de hand, 15 minuten later was alles alweer in orde", meldt een woordvoerder van de school.