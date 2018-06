School deelt refterrestjes uit in strijd tegen voedselverspilling Evelyne Boone Delphine Vandenabeele

Bron: VTM Nieuws 4 Meer en meer scholen zoeken oplossingen voor de overschotten van het middagmaal. Een school in Mariakerke bij Gent gooit niets meer weg. In de inkomhal staat nu een grote koelkast, en daar gaan alle refterrestjes naartoe. Wie wil of er nood aan heeft, mag 's avonds naar hartenlust restjes meenemen.

Elk jaar gooien we in Vlaanderen per persoon 25 kilogram perfect eetbaar voedsel weg, dat is samen zo'n 160.000 ton eten. Deze school maakt vanaf nu mee komaf met dat probleem.

Leerkrachten, schoonmaakpersoneel en ouders kunnen aan het einde van de schooldag in een koelkast terecht. Daarin worden de restjes van 's middags samengebracht. Iedereen kan ze naar hartelust meenemen.

En het systeem inspireert andere scholen, want in september starten ook twee andere Gentse scholen met een koelkast voor etensresten.