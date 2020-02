Scholengroep Brussel: “Asbest nog aanwezig in 80 procent van gebouwen” jv

13 februari 2020

06u38

Bron: belga 0 In ongeveer 80 procent van de scholen en gebouwen van de Scholengroep Brussel van het GO!-onderwijs is vandaag nog asbest aanwezig. Dat blijkt uit navraag van persagentschap Belga. De Scholengroep Brussel volgt de aanwezigheid van asbest in oude gebouwen nauwgezet op via een asbestinventaris die jaarlijks wordt geactualiseerd. De groep pleit voor meer financiële steun voor de asbestverwijdering.

In 2019 vonden er in een zestal van de ruim honderd instellingen van de Scholengroep Brussel asbestverwijderingswerken plaats, naar aanleiding van renovatiewerken. Vaak zijn dit verouderde schoolgebouwen, want net zoals in privéwoningen die tot eind jaren 90 gebouwd werden, is ook daar asbest aanwezig.

"Een planning voor het aantal asbestverwijderingswerken ligt niet vast. Bij risico wordt uiteraard meteen een verwijdering uitgevoerd en in geval van kleine en grote renovatiewerken wordt, bij aanwezigheid ervan, asbest verwijderd", vertelt Karin Struys, woordvoerster van de Scholengroep Brussel.

Dankzij de asbestinventaris, die jaarlijks met foto's wordt geactualiseerd, kan de problematiek nauwgezet opgevolgd worden. De contactpersonen preventie en de preventieadviseurs van de scholengroep doen ook jaarlijks een visuele controle aan de hand van deze asbestinventaris. De interne preventieadviseurs van de scholen krijgen bovendien een opleiding vanuit GO! over hoe asbest herkennen en hoe het verwijderd moet worden. Wanneer er wordt vastgesteld dat het asbest bedreigend is voor de gezondheid van de leerkracht en leerlingen, wordt er een gespecialiseerde firma ingeschakeld om het asbest te verwijderen.

"Alleen al aan de kleine renovatiewerken besteedt de scholengroep jaarlijks ongeveer 70.000 euro, voor het verwijderen van asbest. De scholengroep kan hiervoor slechts deels, 50 procent via GO!, aanspraak maken op subsidies. Helaas genieten we niet van de extra financiële steun van OVAM, die scholengroepen in Vlaanderen wel kunnen krijgen. Het zou daarom goed zijn indien ook vanuit Leefmilieu Brussel extra subsidies worden gegeven aan de Nederlandstalige GO!-scholen in Brussel", besluit Struys.

Cijfers over de aanwezigheid van asbest in de schoolgebouwen van het Katholiek Onderwijs kon Belga nog niet verkrijgen.