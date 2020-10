Exclusief voor abonnees

Scholen wachten winter angstig af: “Hoelang ik dit tempo ga volhouden weet ik echt niet”

Lieve Van Bastelaere Fien Tondeleir

08 oktober 2020

06u00

0

Het schooljaar is nog maar pas begonnen, maar in veel scholen en CLB’s wordt er nu al tot ‘s avonds laat én in het weekend doorgewerkt. Telkens een leerling of leerkracht positief test op corona, moet bekeken worden welke maatregelen er moeten komen. “Een receptenboek zou handig zijn. Elke school is op dit moment bezig het warm water uit te vinden.”