Scholen in Lasne en Waterloo dicht vanwege verdachte coronagevallen TT

22 juni 2020

18u09

Bron: Belga 6 Verschillende Brabantse scholen zijn gesloten wegens vermoedelijke gevallen van Covid-19. Dat melden verschillende media op hun website. Het gaat om een school in Lasne en twee gemeentelijke scholen in Waterloo.

Drie vermeende coronavirusinfecties werden vrijdag gemeld in de kinderdagverblijven van de gemeentelijke scholen van Waterloo, waaronder twee in Chenois en één in Mont-Saint-Jean. De vestigingen werden daarom uit voorzorg gesloten.

Vandaag werd gecommuniceerd dat de resultaten van de uitgevoerde tests negatief waren. De school in Mont-Saint-Jean gaat daarom morgen weer open.



"In het weekend was er in Chenois sprake van zeven andere mogelijke gevallen, waaronder leraren en oppassers, allemaal in de kleuterklassen", zegt Brian Grillmaier (MR), schepen van Onderwijs van Waterloo. Het kinderdagverblijf van de school moet daarom tot het einde van het schooljaar gesloten blijven.

In het naburige Lasne is het de school Sainte-Lutgarde die, als gevolg van een positief geval dat vandaag werd bevestigd, de rest van het jaar de deuren sluit.