Scholen bezorgd om kinderen die meedoen aan ramadan: meer moe en minder geconcentreerd

Hannelore Simoens Regisha Carton

05 juni 2018

20u31

Bron: VTM Nieuws

0

Scholen maken zich zorgen over leerlingen die de ramadan volgen, de vasten van de moslims. Ze mogen een maand lang van 's morgensvroeg tot 's avonds laat niet eten of drinken. Kinderen zijn daar in principe van vrijgesteld, maar scholen zien leerlingen die al meedoen vanaf hun twaalfde. Ze zijn vaak moe en niet geconcentreerd, het gebeurt zelfs dat leerlingen flauwvallen in de klas.