Schokkende Vlaams Belang-campagne tegen 'crimigranten' Jef Artois Margo Verhasselt

15 april 2018

12u45

Bron: VTM NIEUWS, Het Nieuwsblad, ATV 18 Vlaams Belang trekt met een schokkende campagnefoto naar de verkiezingen in Antwerpen: een beeld van een zwaar toegetakelde vrouw, met als slogan 'crimigranten buiten'. Volgens politicologen hoopt de partij met zo'n harde campagne stemmen terug te winnen van de N-VA.

'Bescherm onze mensen' staat te lezen op de affiche met daarnaast een zwaar mishandelde vrouw. De boodschap is duidelijk: 'crimigranten buiten'. Het doet denken aan de harde campagnetaal van het Vlaams Blok van vroeger.

"We moeten als Vlaams Belang durven de taboeonderwerpen op de politieke agenda te plaatsen, net als het Vlaams Blok", zegt boegbeeld Filip Dewinter aan ATV.

N-VA

Een schreeuw om aandacht om stemmen van N-VA terug te winnen, klinkt het bij politicologen. "N-VA heeft in 2012 ongeveer twee van de drie Vlaams Belang-kiezers afgepakt. Bovendien focust N-VA meer dan ooit op thema's als islam, diversiteit en veiligheid en laat dat nu juist de corebusiness van Vlaams Belang zijn. In die context moet Vlaams Belang zo radicaal mogelijk zijn", zegt politicoloog Dave Sinardet aan ATV.

“De partij heeft een hard standpunt over immigratie nodig om stemmen te kunnen terugwinnen van N-VA”, zegt ook politicoloog Carl Devos aan Het Nieuwsblad. “Het Vlaams Belang heeft weinig andere keuze dan deze toer op te gaan. De partij van Dewinter zit in Antwerpen nu geprangd tussen N-VA en de linkerzijde”.

Volgens @gva en @destandaard ‘choqueert’ @VBAntwerpen met ‘Crimigranten buiten’-affiche. Nee, h/ geweld tegen ONZE bejaarden choqueert mij! pic.twitter.com/MvpAYMdJnt Filip Dewinter(@ FDW_VB) link

Te laat?

Maar is het niet te laat voor Vlaams Belang? “Het probleem van Vlaams Belang is dat de partij moeite heeft om de mensen die vroeger voor haar stemden, terug te winnen. Ik sluit niet uit dat ze hiermee een groep teleurgestelde burgers die in 2012 overliepen naar N-VA, gaan terughalen. Maar veel meer dan dat zal het niet worden”, zegt Devos aan Het Nieuwsblad.

Sinardet klinkt iets positiever: "De huidige context geeft wel kansen aan Vlaams Belang. N-VA zit al enkele jaren in alle mogelijke besturen en regeringen en kan niet zo heel veel veranderen rond thema's als veiligheid en diversiteit omdat dat nu eenmaal moeilijk is", zegt hij aan ATV. "Maar de communicatie van de N-VA is op dat vlak wel heel sterk, denk aan de communicatie van Theo Francken bijvoorbeeld. Regelmatig komen ze ook naar buiten met redelijk scherpe uitspraken die bedoeld zijn om de Vlaams Belang-kiezers aan te spreken en te paaien."