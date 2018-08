Schokkende beelden uit Vlaams varkensbedrijf: werknemer sleept dode dieren uit de stallen ND

30 augustus 2018

09u59

Bron: Animal Rights 0 Animal Rights heeft beelden gemaakt in een Vlaams varkensbedrijf waar te zien is hoe een werknemer dode varkens uit de stallen sleept, om ze als afval aan de straatkant te gooien voor ophaling. " Jaarlijks worden in Vlaanderen elf miljoen varkens geslacht, waarbij honderdduizenden varkens en biggen sterven," hekelt de dierenrechtenorganisatie.

"Deze beelden tonen geen uitzonderlijke situatie, maar zijn een weergave van de dagelijkse realiteit in de varkensindustrie, " klinkt het in een persbericht van Animal Rights. De organisatie hekelt de massaproductie, waarbij duizenden varkens in vleesfabrieken worden vetgemest om geslacht te worden. "Dit maakt het quasi onmogelijk om nog individuele aandacht en zorg te besteden aan de dieren. Zwakke, zieke of gewonde varkens krijgen amper diergeneeskundige behandelingen, want vlees moet zo goedkoop mogelijk geproduceerd worden," aldus de dierenrechtenorganisatie.

Honderdduizenden dode varkens en biggen per jaar

Volgens Animal Rights sterven de dieren zonder hulp in de stal of worden ze in het beste geval door euthanaseren uit hun lijden verlost. "Wanneer de biggen drie à vier weken oud zijn worden ze gescheiden van hun moeder om vetgemest te worden voor de slacht. Het gemiddelde ‘uitvalpercentage’ ofwel sterftecijfer in de Vlaamse vleesvarkenshouderij bedraagt 3,6 procent, wat neerkomt op honderdduizenden dieren per jaar. Ook in de kraamstallen sterven heel wat biggen. Binnen de eerste weken na de geboorte ligt het gemiddelde uitvalcijfer rond de 12%, aldus de organisatie. "Door selectieve foktechnieken is de industrie erin geslaagd zeugen te creëren die onnatuurlijk veel biggen werpen. De keerzijde van de hoge worpcijfers is dat biggen kleiner en zwakker ter wereld komen, waardoor er meer sterven," klinkt het. Jaarlijks zouden er in Vlaanderen elf miljoen varkens geslacht worden, wat betekent dat er hondduizenden varkens en biggen sterven.

Steun van de overheid

Op de beelden in de video is te zien hoe een dood dier in een kadaverbak op straat wordt gezet, om opgehaald te worden door een destructiefirma. "Ze ontvangen financiële steun van de Vlaamse overheid voor de ophaling en vernietiging, waardoor de samenleving mee betaalt voor de gevolgen van het gebrek aan zorg voor varkens in de vleesindustrie," aldus Animal Rights. "In een beschaafde samenleving is het absoluut niet normaal te noemen dat honderdduizenden zorgbehoevende dieren in plaats van hulp te krijgen in een afvalbak belanden, na te sterven in erbarmelijke omstandigheden," pleit Benoit Van den Broeck, campagne coördinator Animal Rights. Met de beelden uit het Vlaams varkensbedrijf willen ze aandacht vragen voor de misstanden in de vleesindustrie en oproepen om voor plantaardig voedsel te kiezen.