Schokkende beelden: Animal Rights filmt hoe kalveren mishandeld worden in slachthuis in Hasselt avh

14 december 2018

09u37

Bron: Belga, Animal Rights 0 Dierenrechtenorganisatie Animal Rights heeft vandaag schokkende beelden naar buiten gebracht uit een Vlaams slachthuis. Na Izegem en Tielt heeft een onderzoeksteam van de organisatie in september verborgen camera's geplaatst bij slachthuis VanDrie in Hasselt. Animal Rights vraagt in het persbericht dat de Vlaamse overheid of VanDrie zelf het slachthuis onmiddellijk sluiten.

Opgelet: onderstaande beelden zijn schokkend.

Onwillige kalveren worden gewelddadig aan hun oren en hun staart getrokken, en ze worden geschopt. In de beelden is te zien hoe kalveren routinematig worden bewerkt met een elektrische veedrijver: op het hoofd, het lichaam en tegen de anus. Dieren worden natgespoten om de intensiteit van de schok te vergroten en zelfs met de veedrijver bewerkt als ze onmogelijk vooruit kunnen bewegen. Daarnaast worden dieren met drijfstokken in het gezicht geslagen en in de anus gepord. "Boeren, transporteurs, slachthuismedewerkers en anderen in in de vee-industrie zouden geen toegang mogen hebben tot deze martelwerktuigen", aldus campagnecoördinator Els van Campenhout.



Animal Rights klaagt verder de mishandeling aan van onwillige runderen met een pneumatisch penschiettoestel. "Het toestel wordt regelmatig verkeerd geplaatst, zodat de dieren 'enkel' verwond worden wat herhaald schieten noodzakelijk maakt voor bedwelming", luidt het. "Het is tijd voor een grootschalig, onafhankelijk onderzoek naar dierenleed in de slachthuizen", vindt Susan Hartland, directeur van Animal Rights.

“Niet overtuigd"

“Ik begrijp er helemaal niets van”, reageert Martijn Van de Wiel van slachthuis VanDrie op het filmpje. “Zulke dingen gebeuren niet in onze slachthuizen.” Van de Wiel betwijfelt dan ook ten zeerste dat de beelden echt afkomstig zijn van het slachthuis in Hasselt: “Ik ben zéker niet overtuigd dat het een recente opname is, afkomstig van ons slachthuis”. Diervriendelijkheid staat volgens hem centraal en om te controleren dat hun personeel zich naar die regels schikt, installeerden ze in de slachthuizen verschillende camera’s. “Bovendien zijn er regelmatig strenge controles.”

Het filmpje zal nog grondig bekeken worden. Over eventuele gevolgen voor de betrokkenen spreekt het slachthuis zich voorlopig niet uit.

850 kalveren per dag

Slachthuis VanDrie Hasselt heeft volgens de organisatie een vergunning om 850 kalveren per dag te slachten gedurende 2 dagen per week en 52 weken per jaar, wat neerkomt op 1.700 kalveren per week. "De Vlaamse overheid of VanDrie zelf moet het slachthuis, dat in 2020 toch zal ophouden te bestaan, onmiddellijk sluiten", vindt van Campenhout.

De dierenrechtenorganisatie wil naar eigen zeggen in de eerste plaats mensen aanmoedigen om te kiezen voor een plantaardig dieet waarvoor geen enkel dier hoeft te lijden en te sterven.