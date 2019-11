Schisma dreigt bij Open Vld: Mathias de Clerq pleit voor paars-groene coalitie IB

07 november 2019

06u02

Bron: Belga 6 De Gentse burgemeester Mathias De Clercq pleit als eerste Open Vld’er openlijk voor een federale paars-groene coalitie. “Ik besef dat deze visie is als vloeken in de kerk. Maar zwijgen is geen optie meer”, stelt hij in een opiniestuk in De Standaard.

“In plaats van paars-groen als ‘onmogelijk’, ‘onwenselijk’ en ‘laatste optie’ te bestempelen, zouden socialisten, liberalen en groenen deze mogelijkheid moeten aangrijpen voor een complete change of mind. Paars-groen: niet van moeten, maar uit overtuiging”, klinkt het. De Clercq distantieert zich van die liberalen “die blijven geloven dat er geen andere optie is en dat de N-VA absoluut in de regering moet zitten”.

Onder meer federaal fractieleider Egbert Lachaert en vice­premier Alexander De Croo hebben al duidelijk aangegeven dat paars-groen voor hen geen optie is. “Zonder de PS en de N-VA zul je geen stabiele regering krijgen”, aldus De Croo. Een regering vormen met Ecolo acht Lachaert alleen mogelijk “als het zijn programma ritueel verbrandt”. De partijlijn in het hoofdkwartier is dat paars-geel “moeilijk” is, maar paars-groen “moeilijker”.

De Clercq, die in Gent een college leidt van Open Vld, Groen, sp.a en CD&V, sabelt de paars-gele piste neer. Hij omschrijft ze als de coalitie van “machteloosheid, wantrouwen en gekibbel”.