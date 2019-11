Schisma dreigt bij Open Vld: Mathias De Clercq pleit voor paars-groene coalitie IB JV SPS

De Gentse burgemeester Mathias De Clercq pleit als eerste Open Vld'er openlijk voor een federale paars-groene coalitie. "Ik besef dat deze visie is als vloeken in de kerk. Maar zwijgen is geen optie meer", stelt hij in een opiniestuk in De Standaard.

“In plaats van paars-groen als ‘onmogelijk’, ‘onwenselijk’ en ‘laatste optie’ te bestempelen, zouden socialisten, liberalen en groenen deze mogelijkheid moeten aangrijpen voor een complete change of mind. Paars-groen: niet van moeten, maar uit overtuiging”, klinkt het. De Clercq distantieert zich van die liberalen “die blijven geloven dat er geen andere optie is en dat de N-VA absoluut in de regering moet zitten”.

Onder meer federaal fractieleider Egbert Lachaert en vice­premier Alexander De Croo hebben al duidelijk aangegeven dat paars-groen voor hen geen optie is. “Zonder de PS en de N-VA zul je geen stabiele regering krijgen”, aldus De Croo. Een regering vormen met Ecolo acht Lachaert alleen mogelijk “als het zijn programma ritueel verbrandt”. De partijlijn in het hoofdkwartier is dat paars-geel “moeilijk” is, maar paars-groen “moeilijker”.

De Clercq sabelt de paars-gele piste neer. Hij omschrijft ze als de coalitie van “machteloosheid, wantrouwen en gekibbel”. “N-VA en PS willen gewoon niet werken met elkaar”, zei De Clercq daarover in de Ochtend op Radio 1. “Dat is een doodlopend straatje en dat heeft lang genoeg geduurd”, verwees hij naar de tot nu toe mislukte onderhandelingen. “En er is wel degelijk een andere mogelijkheid.” De Clercq leidt zelf in Gent een college van Open Vld, Groen, sp.a en CD&V. “Het swingt in Gent, paars-groen, er worden keuzes gemaakt, dus het kán”, zei de burgemeester van Gent.

Hij zei ook nog dat hij zijn voorzitster, Gwendolyn Rutten, op voorhand had ingelicht dat hij zijn “diepe overtuiging” zou kenbaar maken. Hij zei niet te geloven dat zijn oproep tot verdeeldheid in zijn partij zal leiden. “Strategische overwegingen zijn één ding, maar het belang van het land gaat voorop.” Tot slot gaf hij aan geen kandidaat-voorzitter van Open Vld te zijn. “Ik heb daar op dit moment geen tijd voor.”

Onbegrijpelijk

Bij de N-VA wordt verbaasd gereageerd op het pleidooi van De Clercq. “Het mag duidelijk zijn dat wij huiveren voor de plannen van de PS”, zegt Kamerlid en Gents gemeenteraadslid Anneleen Van Bossuyt. “Ze wil de Vlamingen miljarden doen betalen om haar kiezers te bedienen, terwijl het de bedrijven in moeilijke tijden al moeilijker dreigt te worden gemaakt. Bovendien staat de PS voor een beleid dat laks is op het vlak van veiligheid en migratie. Het is onbegrijpelijk dat er Open Vld-toppers zijn die in dat verhaal willen meestappen.”

Van Bossuyt is naar eigen zeggen niet gerust in het beleid van een paars-groene coalitie zoals die ook in Gent op de been is gebracht. “Als ik De Clercq op de radio hoor zeggen dat ‘Gent swingt’, maar tegelijk zie welke maatregelen er in Gent worden genomen... Als het federaal dezelfde richting zou uitgaan, dan houd ik mijn hart vast.” Van Bossuyt verwijt de ploeg van De Clercq onder meer “het stimuleren van de thuistaal in de klas” en het ontbreken van een vereiste “neutraliteit aan de loketten”.

Als Open Vld en eventueel ook CD&V, waarmee de N-VA in de Vlaamse regering zit, in een paars-groen project zouden stappen, “dan is dat hun verantwoordelijkheid”, zegt Van Bossuyt. “Het is ook aan informateur Paul Magnette om hiermee te doen wat hij nodig acht, hij is aan zet.”

De Clercq weekte ook op Twitter enkele N-VA-reacties los met zijn oproep voor een paars-groene federale regering.

