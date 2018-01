Schipper verdrinkt in dok in Antwerpse haven Redactie

31 januari 2018

13u28

Bron: Belga 1

In het Antwerpse havengebied is afgelopen nacht een schipper verdronken in het Kanaaldok B2 ter hoogte van Berendrecht. Dat zegt de Brandweer Zone Antwerpen. De man kwam tussen de wal en zijn schip terecht.

De brandweer kwam met duikers ter plaatse om naar het slachtoffer te zoeken. "Zoekacties tussen wal en schip zijn lastig en gevaarlijk", zegt woordvoerder Kristof Geens. "Na ongeveer een uur werd de schipper gevonden, helaas was hij overleden."