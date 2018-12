Schip verliest dertigtal containers in Antwerpse haven sam

29 december 2018

14u29

Bron: belga 0 In het Antwerpse havengebied is een dertigtal containers van een binnenschip in het water gevallen. Dat gebeurde aan de Noordzeeterminal bij de Zandvlietsluis, meldt de brandweer.

Het is nog niet duidelijk wat in de containers zit of hoe het incident is kunnen gebeuren. De brandweer bekijkt momenteel samen met het Antwerpse Havenbedrijf hoe de containers kunnen worden geborgen om eventuele hinder voor het scheepvaartverkeer te beperken.

Bekijk ook:

Lees ook: Roze containerschip enkele dagen later in haven