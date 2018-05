Schip verliest containers bij botsing tegen Lillobrug in Antwerpen sam

Bron: belga 0 In het Antwerpse havengebied is een containerschip in nog onduidelijke omstandigheden tegen een pijler van de Lillobrug gevaren. Dat zegt de Brandweer Zone Antwerpen.

Het schip zelf raakte niet ernstig beschadigd, maar een vijftiental containers is in het water beland. De containers die nog drijven, worden met sleepboten naar de kant gehaald en vervolgens met een kraan uit het water getild. Volgens de schipper waren alle overboord gevallen containers leeg.

De brandweer probeert momenteel mogelijk gezonken containers te lokaliseren en bekijkt samen met de calamiteitenmanager van de haven hoe die dan best worden opgevist. Het Havenbedrijf laat weten dat het morgenochtend met een peilboot de plaats zal afvaren om zeker te zijn dat geen containers (meer) op de bodem liggen.

"Er is schade aan de brug, maar die heeft geen stabiliteitsproblemen", zegt brandweerwoordvoerster Jasmien O. "Het treinverkeer over de brug en het scheepvaartverkeer in de buurt zijn wel tijdelijk stilgelegd." Het Havenbedrijf bevestigt dat het scheepvaartverkeer tot morgenochtend niet langs de Lillobrug - ter hoogte van de Tijsmanstunnel - mag, maar stelt dat de hinder beperkt is aangezien er een omleidingsroute mogelijk is langs de Van Cauwelaert- en Boudewijnsluis.