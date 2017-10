Schimmelvrije ruimte gevonden voor opslag bewijsstukken Brusselse griffie 17u47

Minister van Justitie Koen Geens maakte het nieuws vandaag bekend. De Regie der Gebouwen heeft een ruimte gevonden voor de opslag van overtuigingsstukken. Dat heeft minister van Justitie Koen Geens (CD&V) vandaag in de Kamer aangekondigd. Daarrond was een probleem gerezen, omdat de huidige ruimte in het Brusselse justitiepaleis kampt met schimmel, waardoor de voorzitters van de Brusselse rechtbank van eerste aanleg beslisten de griffie van de overtuigingsstukken te sluiten.

Door de beslissing van vorige week mag geen enkel overtuigings- of bewijsstuk nog op de griffie binnengebracht worden. Het probleem was dat binnen de ruimte schimmelvorming was ontstaan en gevreesd werd dat die een heleboel stukken zou aantasten. Op sommige verpakkingen en stukken zelf was dat al aan het gebeuren.

Op vraag van Annick Lambrecht (sp.a) stelde minister Geens dat de Regie der Gebouwen een ruimte heeft gevonden waar de overtuigingsstukken kunnen worden bewaard. Het is nu wachten op het antwoord van de voorzitters van de Franstalige en Nederlandstalige voorzitters. Volgens de ministers kregen de parketten ook een instructie om systematisch en automatisch te "wieden" in de overtuigingsstukken.