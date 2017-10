Schimmelprobleem op griffie: "Politie moet alle stukken zelf bewaren. Wapens, juwelen én zelfs drugs" DCFS/KSN

06u48 0 Photo News Politievakbond NSPV staat op z'n achterste poten nu agenten hun bewijsstukken niet meer kunnen afleveren op de griffie in Brussel. Rechtbankvoorzitters vragen éérst een oplossing voor een hardnekkig schimmelprobleem in de rechtbank. "Maar intussen zijn wij verantwoordelijk voor alles wat we in beslag nemen: wapens, juwelen en zelfs véél drugs", jammert de vakbond.

"Wat de laatste weken gebeurt, is tegen de wet. Crimineel, zelfs." Mario Thys van NSPV is kwaad. Sinds de voorzitters van de Nederlandstalige en Franstalige rechtbank begin oktober besloten hun griffie te sluiten door onhygiënische omstandigheden, moeten de agenten hun bewijsstukken op hun eigen commissariaat bewaren. En dat is volgens de vakbond niet alleen praktisch onhaalbaar, maar ook regelrecht gevaarlijk. "Zolang de bewijsstukken niet worden opgeslagen, blijven wij verantwoordelijk voor de staat ervan. Wat als er iets verdwijnt of stukgaat? Dan zijn wij weer de schuldige", briest Thys. "Wij bewaren ook heel wat juwelen, zelfs wapens. Als criminelen horen dat die in onze lokalen bewaard worden, zijn wij een doelwit."

Plan trekken

Volgens Thys kampt de politie in Brussel in het kader van een groot drugsonderzoek nu met een zware problematiek. "Ik heb weet van een grote hoeveelheid drugs die momenteel in een politiegebouw gestockeerd staat. Die bewaring is geen politietaak. We hebben er de middelen, het personeel en de infrastructuur niet voor." Toch had de FOD Justitie aangegeven dat een oplossing op komst is. Er zou geopteerd worden om een loods te huren. "Ze moeten stoppen met nadenken, en simpelweg overgaan tot actie. Want tot nu toe is er van een loods geen sprake", betreurt Thys.

De korpschefs van de zes Brusselse zones stuurden twee weken geleden al een brief naar de rechtbankvoorzitters. Maar het antwoord van de voorzitters was negatief. Zij eisen dat de bevoegde ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken eerst het schimmelprobleem aanpakken. In de tussentijd ziet Thys maar één oplossing: "Ik roep alle agenten op om hun bewijsstukken op het bureau van de parketrechter achter te laten. Dat ze er hun plan mee trekken."