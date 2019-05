Schimmel, netten, tónnen papier: besparingen eisen hun tol op onze gerechtsgebouwen ADN

21 mei 2019

19u56

Bron: Belga 8 De besparingen in Justitie en de Regie der Gebouwen eisen hun tol op het patrimonium van Justitie. Dat blijkt uit een reportage van het VRT-magazine 'Iedereen Kiest'. Zo heeft het Antwerpse hof van beroep geen onthaal meer en hangen er netten aan het plafond om neervallende brokstukken op te vangen.

‘Iedereen Kiest’ ging op zoek naar de gevolgen van de besparingen op Justitie. Het departement moet het sinds 2014 met 10 procent minder doen, en dat is ook te zien aan de gebouwen. Die toestand is natuurlijk niet nieuw, maar de reportage vond enkele opvallende voorbeelden in het Antwerpse hof van beroep en het gerechtsgebouw van Tongeren.

In Antwerpen is er bijvoorbeeld geen onthaal meer. "Een besparingsoperatie", zegt woordvoerder Tom Hoorens. Aan het plafond hangen netten om neervallende brokstukken op te vangen, op andere plaatsen regent het binnen en er staat een aquarium onder een raam om binnensijpelend water op te vangen. "We moeten ons elke dag behelpen", vertelt de beheerder van het gebouw.

296.000 bladzijden

In Tongeren ondervinden ze dan weer administratieve moeilijkheden door een gebrek aan digitalisering. Om een assissendossier van 37.000 bladzijden voor acht partijen te kopiëren, hebben ze 296.000 bladzijden en 83 uur kopietijd nodig. "Een gigantische druk op onze griffie", vertelt persmagistraat Ariane Braccio.

Bovendien is er een ruimte in het gebouw waar dossiers bewaard worden die aangetast zijn door schimmel. "Verschillende medewerkers zijn ziek geworden door de schimmel. Nu is er nog altijd iemand thuis. Iemand die trouwens niet vervangen wordt. Besparingen."

Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) gaat straks op Eén in debat met Kamerleden Stefaan Van Hecke (Groen), Sophie De Wit (N-VA) en Patrick Dewael (Open Vld).