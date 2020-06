Schiltz (Open Vld) na discussie rond praktijktesten: "Fractie staat achter Sihame El Kaouakibi” TTR

16 juni 2020

20u35

Bron: belga 2 "Onze fractie staat achter Sihame. Wij steunen haar. Zij heeft in deze resolutie enorm veel energie gestoken en de reactie van sommigen raakt haar ongelooflijk hard." Dat zegt Vlaams fractieleider Willem-Frederik Schiltz na de fractievergadering van Open Vld.

Sihame El Kaouakibi van Open Vld verdedigde vorige week woensdag de antiracismeresolutie van de meerderheid in het parlement, ook al was daarin niet letterlijk sprake van praktijktesten. Een dag later sloot Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele (N-VA) die praktijktesten uit en reageerde El Kaouakibi erg teleurgesteld. Ze riep op om de voorstellen van de oppositie goed te keuren.

Dinsdag werd overlegd tijdens de fractievergadering bij de liberalen. "Allereerst wil ik heel duidelijk stellen dat onze volledige fractie achter de resolutie staat, ook Sihame", zegt Schiltz na afloop. "Dit is een beginpunt, een eerste stap, waar nog vele zullen en moeten volgen. Sommigen doen uitschijnen alsof daar verschillende visies over bestaan binnen de zestien liberale Vlaamse parlementsleden. Ik kan u zeggen: dat is niet zo. We hebben week na week constructieve debatten en komen met één standpunt naar buiten."

De fractie staat achter El Kaouakibi, benadrukt hij. "Sihame zit één jaar in het parlement en initieert nu al zo'n grote en belangrijke resolutie over hoe wij als maatschappij omgaan met onrecht. Niet velen kunnen dat zeggen, dat ze na één jaar parlementair werk en op een paar dagen tijd zo'n belangrijke resolutie mee gestemd krijgen door de voltallige meerderheid", besluit Schiltz. "Daarvoor neem ik en mijn volledige fractie ons petje af."

El Kaouakibi zelf was vandaag niet bereikbaar.