Schilder die huurmoordenaar inschakelde om ex-vrouw te vermoorden, krijgt lichtere straf TTR

29 mei 2018

16u20

Bron: Belga 0 Het Antwerpse hof van beroep heeft André V. uit het Limburgse Geetbets een lichtere straf gegeven voor het bestellen van de huurmoord op zijn ex-vrouw uit Beringen. In eerste aanleg had hij nog zeven jaar effectief gekregen. Het hof veroordeelde hem vandaag tot vijf jaar, waarvan drie jaar effectief.

Het huwelijk van de 71-jarige André V. en de 25 jaar jongere Layla F. liep in 2015 op de klippen. De gepensioneerde schilder, die er warmpjes bij zat, vreesde een financiële aderlating en wilde zijn ex uit de weg laten ruimen.

Via zijn nieuwe vriendin leerde hij Ilir G. kennen, die hem vervolgens in contact bracht met Bejadin H. De zeventiger gaf hem een foto van Layla H. en nam hem mee naar haar woning, waar hij verdere info gaf over de bewakingscamera's, de verlichting, de poort en de locatie van de kluis.

Vakantie

Het was de bedoeling dat Layla F. zou sterven terwijl André V. op vakantie was in Spanje. Ze spraken af om het op een roofmoord te laten lijken. Bejadin H. ontving 25.000 euro en Ilir G. 5.000 euro.

De twee Kosovaren beweerden dat ze André V. alleen maar wilden oplichten, maar dat geloofde het hof niet. Door hun toedoen was de zeventiger immers in contact gekomen met een undercoveragent, van wie zij geloofden dat hij een huurmoordenaar was. Dankzij het ingrijpen van de politie werd de huurmoord voorkomen.

Straf

André V. kreeg in eerste aanleg zeven jaar effectief. Het hof hield rekening met zijn blanco strafblad, leeftijd, schuldinzicht en relationeel verleden en legde hem een straf deels met uitstel op. Zijn vriendin, die in eerste aanleg nog tot vier jaar cel werd veroordeeld, werd nu vrijgesproken. De zes jaar cel van Bejadin H. werd in beroep bevestigd. Ilir G. kreeg vier jaar cel, waarvan twee jaar met uitstel. In eerste aanleg had hij nog vier jaar effectief gekregen.