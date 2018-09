Schild & Vrienden-oprichter Dries Van Langenhove mag dan toch studie afmaken aan UGent Jürgen Eeckhout

24 september 2018

19u55 14 Dries Van Langenhove, de oprichter van Schild & Vrienden, mag dan toch zijn masterproef afmaken als student aan de UGent. Dat heeft de rector vandaag beslist.

Van Langenhove werd door de rector na de Panoreportage geschorst en was niet meer welkom in de gebouwen van de universiteit. Daarnaast werd ook een interne tuchtprocedure opgestart. De advocaten van Van Langenhove hadden vorige week een kort geding aangespannen zodat hij toch weer kan studeren en zijn plaats in de raad van bestuur terugkrijgt. Dat tweede lijkt vooralsnog niet mogelijk.

Van Langenhove blijft ook niet welkom in de gebouwen van de UGent, maar hij mag wel zijn studie afmaken. "Op die manier willen we dat de rust en orde op de campus gegarandeerd blijft", klinkt het bij de UGent. "Met het afronden van het academiejaar '17-'18 is gebleken dat Dries Van Langenhove in academiejaar '18-'19 geen lesactiviteiten meer moet bijwonen. Hij moet enkel nog een masterscriptie finaliseren. Als hij een promotor vindt die hem wil begeleiden, kan hij de scriptie met de geldende ordemaatregelen afronden. Het is de tuchtcommissie voor studenten die de kwestie in alle onafhankelijkheid verder zal onderzoeken en op basis daarvan een advies zal formuleren over een eventuele tuchtsanctie".

Voorlopig is het onduidelijk of het kort geding nu nog zal doorgaan.