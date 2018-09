Schild & Vrienden-oprichter Dries Van Langenhove: "Ik ga terugslaan" Ken Standaert

06 september 2018

16u18

Bron: Eigen berichtgeving 0 “Ik ben geen racist, antisemiet of seksist. Nooit geweest. Wat de VRT ook probeert te bewijzen met zijn knip- en plakwerk van internetafbeeldingen en manipulaties van zogeheten authentieke chatkanalen”, vertelt Dries Van Langenhove, daags na de spraakmakende Pano-reportage over zijn jongerenbeweging Schild & Vrienden. “Ik ga terugslaan en ik beraad me over juridische stappen tegen de reportagemakers.” De UGent heeft inmiddels de tuchtprocedure tegen hem, met mogelijke uitzetting opgestart.

Onbevreesd, in maatpak en met blitse sokken stapt Dries Van Langenhove zijn ouderlijke huis in Opwijk buiten. Er lijkt geen vuiltje aan de lucht, maar toch is de 25-jarige rechtenstudent sinds gisteravond de meest besproken figuur van Vlaanderen. “Goed mogelijk, maar mag ik bij deze aan alle media vragen om mijn ouders en familie niet lastig te vallen?”, valt hij onmiddellijk met de deur binnen. “Ik heb mijn politieke ideeën, mijn gedachtengoed NIET (verheft zijn stem) van mijn ouders. Ik snap die vragen wel omdat je vaak een politieke strekking met de paplepel ingegeven krijgt, maar ik dus totaal niet. Niemand in mijn hele familie is politiek actief.” Daarom wil Van Langenhove ook niet thuis geïnterviewd worden. “Ik ben al aangevallen door tegenstanders en ik wil niet dat mijn naasten iets overkomt.”



"Groot rechtvaardigheidsgevoel"

Maar waar komen die ideeën over de Vlaamse identiteit en de roep om meer rechts-conservatisme dan vandaan? “Ik heb een groot rechtvaardigheidsgevoel, al sinds ik op de middelbare school zat”, zegt Dries. “Ik merkte en merk nog steeds dat de Vlaamse jeugd niet rechtvaardig behandeld wordt en wil daarover mijn visie kwijt. Volgens mij zijn er ons - als Vlaamse jongeren - heel wat kansen ontnomen door politieke beslissingen en ik wil die terugdraaien.”

