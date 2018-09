Schild & Vrienden-oprichter Dries Van Langenhove: "Ik ga terugslaan"

“Ik ben geen racist, antisemiet of seksist. Nooit geweest. Wat de VRT ook probeert te bewijzen met zijn knip- en plakwerk van internetafbeeldingen en manipulaties van zogeheten authentieke chatkanalen”, vertelt Dries Van Langenhove, daags na de spraakmakende Pano-reportage over zijn jongerenbeweging Schild & Vrienden. “Ik ga terugslaan en ik beraad me over juridische stappen tegen de reportagemakers.” De UGent heeft inmiddels de tuchtprocedure tegen hem, met mogelijke uitzetting opgestart.