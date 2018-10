Schild & Vrienden-leden staan plaats in Sociale Raad UGent niet af Sam Ooghe

02 oktober 2018

13u26

Bron: Eigen berichtgeving 3 Dries Van Langenhove mag dan uitgesloten zijn van de raad van bestuur van de UGent, twee andere Schild & Vrienden-leden zetelen wél nog in een belangrijke raad van de universiteit. Louis Ampe en Dries Van Meirhaeghe staan hun plaats in de Sociale Raad niet af, ondanks het protest tegen hun positie.

Tegen het duo was de voorbije weken in het Gentse studentenmilieu protest gerezen. Bij de betoging van vorige week dinsdag, eiste de organisatie uitdrukkelijk dat ze vrijwillig uit de Sociale Raad zouden stappen. Die Raadneemt onder meer beslissingen over sociale voorzieningen voor studenten. De twee Schild & Vrienden-leden werden in mei verkozen in verkiezingen met een hogere opkomst dan die voor de raad van bestuur, waarvoor Dries Van Langenhove verkozen werd.

Interne mail

Louis Ampe en plaatsvervanger Dries Van Meirhaeghe zullen ondanks het protest op post blijven. Dat blijkt uit een interne mail die onze redactie kon inkijken. Louis Ampe en Dries Van Meirhaeghe richten zich in de mail tot de andere leden van de Sociale Raad. "Onze kiezers waren verontwaardigd dat er uit het niets een oproep gelanceerd werd op sociale media met de hashtag #wijzijnmetmeer, om Louis en mezelf uit de Sociale Raad te zetten", schrijven ze. "Wij betreuren het ten zeerste dat dit protest werd georganiseerd voor de eerste vergadering, m.a.w. zonder dat de organisatoren in kwestie de moeite hadden genomen om kennis te maken met ons."

Eerste vergadering

"Het preventief proberen uitschakelen van collega's die meer studenten representeren lijkt ons dan ook geen oplossing, eerder een ondermijning van de democratie", schrijven ze nog. Het duo laat duidelijk blijken dat ze hun zitje in de Sociale Raad niet zullen opgeven. "Wij kijken alvast vol enthousiasme uit naar de eerste vergadering", sluiten ze af.

De eerste vergadering staat gepland voor volgende week. De organisatie van de betoging van vorige week kondigde al verdere protestacties aan, als blijkt dat er toch Schild & Vrienden-leden in de UGent-organen blijven zetelen.