Schild & Vrienden heeft er op één dag duizenden volgers bij op Facebook HR

06 september 2018

18u03

Bron: Facebook, Twitter, Instagram 17 De spraakmakende 'Pano'-reportage over Schild & Vrienden legt de Vlaams-conservatieve jongerenbeweging geen windeieren. Op sociale media bedoelen we dan: op één dag heeft hun pagina er op Facebook duizenden volgers bij.

Gisteren telde de officiële Facebookpagina van Schild & Vrienden nog 14.000 volgers, maar bijna 24 uur na de uitzending van de spraakmakende Pano-reportage stond de teller al op meer dan 17.500.



Het filmpje dat frontman Dries Van Langenhove (25) gisteravond net voor de uitzending verspreidde op de pagina, werd meer dan 270.000 keer bekeken. "Kijk gerust naar de uitzending en zie hoe de openbare omroep een positief verhaal zo bewerkt en verknipt tot iets negatiefs", zo stelde het boegbeeld.

Ook op Instagram is Schild & Vrienden actief. De beweging omschrijft er zichzelf als 'Flemish youth working for a better future' en telt er meer dan 4.700 volgers. Op Twitter zijn er dat meer dan 3.500. De persoonlijke Facebookpagina van Dries Van Langenhove heeft ook nog eens meer dan 2.400 volgers. Op Twitter heeft hij er bijna 5.000.

Afgesloten groep

In de Pano-reportage ging het onder meer ook over de afgesloten Facebookgroep van Schild & Vrienden. Daar en in een later opgerichte chatbox deelden de leden een pak racistische en mensonterende fotomontages.