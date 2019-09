Schietstoelen redden het leven van F-16-piloten in Frankrijk: hoe werkt zo'n schietstoel eigenlijk? AW

19 september 2019

16u32 0 Dat een schietstoel levens kan redden bij vliegproblemen is vandaag wel gebleken: twee Belgische F-16-piloten wisten zichzelf uit een benarde situatie te redden dankzij een schietstoel en hun parachute. Maar hoe werkt zo’n schietstoel eigenlijk?

Een schietstoel wordt voornamelijk in militaire vliegtuigen geïnstalleerd. De bedoeling is om de bemanningsleden te redden wanneer zijzelf of het toestel in de problemen raken.

In de F-16-toestellen ziet zo’n schietstoel er als volgt uit: elke piloot draagt een vest dat stevig wordt vastgemaakt aan zijn stoel.

Een tweede belangrijk element is een gele hendel die in de stoel tussen de benen van de piloot zit. In een noodsituatie, zoals in Pluvigner, kan de piloot beslissen om die hendel naar boven te trekken. Als dat gebeurt, wordt allereerst het dak van de cockpit geworpen. Vervolgens wordt de stoel, alsook de piloot, met een raket (die gradueel aan kracht opbouwt) uit de straaljager geschoten.

Tenslotte treedt een derde systeem in werking en wordt de hoofdsteun van de stoel, waarin een parachute verborgen zit, losgemaakt van de rest van de stoel. Vervolgens kan de piloot zijn parachute openen.

Zouden de piloten niet in Pluvigner maar enkele kilometers noordwaarts, boven de zee in de problemen zijn gekomen, zou er nog een vierde mechanisme beschikbaar zijn geweest om hun leven te redden. Er zit immers ook nog een zelfopblaasbaar bootje verstopt onder het zitvlak van de piloot.

