Schietproef op Vlaams jachtexamen uitgesteld door brandgevaar kg

06 augustus 2018

19u23

Bron: Belga 0 Het onderdeel "kogelschieten" van het examen voor jagers in spe wordt met een maand uitgesteld vanwege brandgevaar. Dat meldt de Hubertus Vereniging Vlaanderen. Dat deel van het examen zou op 16 en 17 augustus gehouden worden in Leopoldsburg, maar het Agentschap Natuur en Bos besliste dat onderdeel uit te stellen naar 11 en 12 september.

Het praktijkgedeelte van het jachtexamen bestaat uit drie delen. Dat praktische gedeelte is vandaag gestart. Een eerste proef bestaat erin dat jagers moeten aantonen dat ze op een verantwoorde manier wapens en munitie hanteren, bij het afleggen van een parcours. Bij een tweede proef moeten jagers met een hagelgeweer op kleiduiven schieten.

Het derde en laatste onderdeel schrijft voor dat ze met een kogelgeweer schieten op een vast silhouet dat op 75 meter afstand hangt. Het is dat onderdeel dat nu is uitgesteld. "Omwille van de uitzonderlijke warme en droge weersomstandigheden geldt momenteel een schietverbod op de schietstand van Leopoldsburg", aldus het Agentschap Natuur en Bos. Alle kandidaten werden per mail op de hoogte gebracht.



Gemiddeld doen elk jaar zowat vijfhonderd Vlamingen deel aan het jachtexamen. Ongeveer 60 procent slaagt voor beide onderdelen.