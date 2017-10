Schietpartij zonder slachtoffers in Schaarbeek 10u13

In een gebouw in de Gaucheretstraat in Schaarbeek heeft zich vanochtend een schietpartij voorgedaan. Dat meldt het Brusselse parket.

Bij de schietpartij werd één schot gelost. Een bewoner op het Gaucheretplein werd om 2.30 uur gewekt door een geweerknal. Toen hij op inspectie ging, vond hij een kogel in zijn living en spotte een gat in zijn dak.

De schutter had vanop de eerste verdieping naar beneden geschoten. De man verwittigde de politie. Ter plaatse konden die één man aanhouden. Het is nog onzeker of hij de bewoner is van het appartement van de eerste verdieping, een bezoeker of eventueel een inbreker.