Schietpartij tussen transmigranten in Jabbeke MMB

29 augustus 2018

09u36

Bron: Eigen berichtgeving, VTM NIEUWS 0 In een bos langs de snelwegparking van de E40 in Jabbeke zijn afgelopen nacht meerdere gewonden gevallen bij een schietpartij onder transmigranten. Een ruzie liep er flink uit de hand. Van de dader is voorlopig geen spoor.

Deze voormiddag zal nog een zoekactie plaatsvinden aan het bos en het tankstation. Daarbij zal ook een helikopter worden ingezet.

De snelwegparking in Jabbeke richting Frankrijk is al langer een plaats waar transmigranten samenkomen in de hoop in een vrachtwagen op weg naar Calais te kunnen kruipen.