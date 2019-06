Schietpartij Mawda (2) gereconstrueerd: vader oog in oog met agent die dochtertje doodschoot HAA

06 juni 2019

19u09

Bron: RTBF 0 Op de voormalige site van de Civiele Bescherming in Ghlin (Henegouwen) is deze namiddag de schietpartij gereconstrueerd waarbij Mawda Shawri (2) vorig jaar doodgeschoten werd tijdens een politieachtervolging. Onder meer haar vader was bij de wedersamenstelling aanwezig. Hij stond voor het eerst sinds het drama oog in oog met de politieman die zijn kind doodde.

De 2-jarige Mawda stierf op 17 mei 2018 toen ze geraakt werd door een kogel. Die werd door de politie afgevuurd tijdens een nachtelijke achtervolging van een bestelwagen met transmigranten op de E42 in Maisières, nabij Bergen. Haar ouders wilden samen met Mawda en haar oudere broertje het Verenigd Koninkrijk bereiken.

De reconstructie werd gehouden in een loods op de voormalige site van de Civiele Bescherming in Ghlin, op bevel van de onderzoeksrechter die belast is met de zaak. Het doel is om de omstandigheden op te helderen die hebben geleid tot de dood van het Iraaks-Koerdische meisje.

De wedersamestelling werd bijgewoond door de vader van Mawda en zijn advocaat, meester Selma Benkhelifa. De moeder van het kind was niet aanwezig. Ook de agent die het fatale schot afvuurde en de vermeende bestuurder van het busje waren aanwezig. Deze laatste werd eind april aan ons land uitgeleverd door het Britse gerecht. De Irakees blijft volhouden dat hij het busje niet bestuurde. Op het stuur en de versnellingspook van het voertuig werden echter zijn vingerafdrukken en DNA-materiaal gevonden.

De reconstructie vormt een belangrijk onderdeel van het onderzoek. Zo moet duidelijk worden in welke omstandigheden politieman V. het vuur heeft geopend. Ballistisch onderzoek kon immers niet uitwijzen of de agent al dan niet vrijwillig heeft geschoten. Zelf beweert de man dat zijn wapen per ongeluk afging toen zijn collega een ruk aan het stuur gaf doordat het busje waarin de vluchtelingen zaten de weg probeerde te verlaten. De politiekogel doorboorde het voertuig en kostte de 2-jarige peuter het leven.