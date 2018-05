SCHIETPARTIJ LUIK - Wat we nu weten: Man schiet twee agenten en voorbijganger dood. Parket gaat uit van terrorisme rvl hr

29 mei 2018

10u59

Bron: Belga 2765 Bij een schietpartij in Luik zijn deze voormiddag twee politieagenten en de passagier van een voorbijrijdende wagen om het leven gekomen. Twee andere agenten raakten gewond. De dader van de schietpartij werd neergeschoten door de politie en is overleden. Dat is door de politie bevestigd. Het federaal parket behandelt de zaak als een daad van terrorisme.

Volg hier alles over de schietpartij in live-blog. Rond 10.30 uur werden schoten gehoord in het centrum van Luik. Een gewapende man opende het vuur op twee politieagenten ter hoogte van het café des Augustins, in de gelijknamige straat. De man zou volgens Le Soir bij een routinecontrole het wapen van een agent afgenomen hebben, en opende daarna het vuur.

Op beelden die op sociale media gepost werden, is te zien hoe de twee agenten op de grond liggen voor de deur van het café, terwijl hun collega's in de buurt op zoek gaan naar de dader. De man vluchtte weg en hield vervolgens een poetsvrouw gegijzeld in het lyceum van Waha. De politie heeft de dader neergeschoten.

Op de beelden in onderstaande tweet zijn duidelijk schoten te horen.

Volgens La Dernière Heure heeft de politie aan journalisten van de krant verteld dat de dader "Allahu akbar" zou hebben geroepen. De dader zou gisteren zijn vrijgekomen uit de gevangenis. Dat melden goedgeplaatste bronnen aan De Morgen. Hij zou niet gekend zijn voor radicalisme of terreur, wel voor drugsfeiten en kleine criminaliteit zoals diefstal.

De leerlingen van de school zijn in veiligheid gebracht. De leerlingen van de middelbare school werden naar het parc du Jardin Botanique gebracht, die van de lagere school naar de lokalen van de provincie in de rue Beeckman.

De burgemeester van Luik Willy Demeyer is ter plaatse gegaan en staat in contact met de korpschef. Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) meldt op Twitter dat "het Crisiscentrum de situatie in kaart brengt".

Het Crisiscentrum meldt op Twitter dan weer dat het de situatie van dichtbij opvolgt en in contact staat met de gouverneur van Luik en de lokale politie. Het roept de mensen op om de zone van de schietpartij te vermijden en de hulpdiensten op het terrein niet te hinderen. Er werd een veiligheidszone ingesteld, zo klinkt het nog.

Het dreigingsniveau blijft op 2, meldt Peter Mertens van het Crisiscentrum.

Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) drukt via Twitter zijn medeleven uit, en laat weten dat hij de situatie verder opvolgt "met de diensten in Luik, de collega's en het Crisiscentrum".

