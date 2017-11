Schietpartij in Wilrijk: man krijgt kogel in been Toon Verheijen

21u33

Bron: Eigen berichtgeving 0 belga Een man is iets voor 20 uur deze avond beschoten op de Boomsesteenweg in de Antwerpse districtsgemeente Wilrijk. Hij werd in het been geraakt. Er zouden een drietal schoten zijn gelost.

De dader is na de feiten in een wagen weggevlucht. Mogelijk was hij niet alleen. Mogelijke medeverdachten zouden in verschillende voertuigen zijn gevlucht. Het slachtoffer is voor verzorging naar het ziekenhuis overgebracht.

Het onderzoek is overgenomen door de Federale Gerechtelijke Politie. Het gaat mogelijk om een mislukte drugsdeal.