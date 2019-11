Schietpartij in Flawinne: parket houdt rekening met afrekening Redactie

12 november 2019

20u56

Bron: belga 0 In verband met de schietpartij in Flawinne (provincie Namen), waarbij zondag een man om het leven kwam, houdt het parket rekening met een afrekening. Dat heeft het parket gemeld. Het onderzoek loopt nog.

Het incident vond zondagavond plaats in de buurt van de nachtwinkel Sun7 in Flawinne. Het slachtoffer, een 47-jarige man, liet samen met zijn partner hun hond uit toen hij met verschillende mensen ruzie kreeg. Een van hen schoot op het slachtoffer en sloeg vervolgens op de vlucht. Hij is nog altijd spoorloos.

"Op dit moment houden we rekening met een afrekening, maar het is nog te vroeg om het definitief te bevestigen", aldus het parket van Namen. De partner is nog altijd zwaargewond en kon nog niet verhoord worden.



Het slachtoffer was in het verleden verscheidene keren veroordeeld voor onder meer bedreigingen, toedienen van slagen en verwondingen en wapenbezit. Volgens diverse getuigen werd hij zelf ook bedreigd.