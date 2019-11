Schietpartij in Flawinne: drie nieuwe aanhoudingen voor moord en poging moord LH

15 november 2019

16u46

Bron: Belga 0 Na de schietpartij van afgelopen zondag in het Naamse Flawinne, zijn nog drie mannen aangehouden voor moord en poging tot moord. Dat meldt het parket van Namen.

Het parket had gisterennamiddag al gemeld dat een man aangehouden werd. Gisterenavond volgden nog twee aanhoudingen, en ook vandaag nog een. Dat brengt het totaal dus op vier aanhoudingen voor moord en poging moord in het dossier. Het gaat om vier mannen, geboren in 1969, 1971, 1988 en 1994. Volgens het parket moet niemand momenteel nog verhoord worden. Het onderzoek wordt voortgezet.

De schietpartij vond zondagavond omstreeks 21.00 uur plaats in het centrum van de deelgemeente van Namen. Het is nog onduidelijk wat er precies gebeurde. Volgens getuigen waren verschillende verdachte voertuigen opgemerkt in de buurt van het huis van het koppel. Eén persoon zou in de richting van de slachtoffers geschoten hebben toen ze hun hond uitlieten.

De doodgeschoten man, geboren in 1972, werd al verschillende keren veroordeeld voor bedreigingen, slagen en wapenbezit. Nog volgens getuigen werd hij ook zelf bedreigd en zonderde hij zich thuis af. Zijn partner raakte bij de schietpartij zwaargewond maar is ondertussen buiten levensgevaar. Het parket gaat voorlopig uit van een afrekening.