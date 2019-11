Schietpartij Flawinne: man aangehouden voor moord en poging tot moord kv

14 november 2019

16u36

Bron: Belga 1 Na de schietpartij van afgelopen zondag in het Naamse Flawinne, is vandaag een man aangehouden voor moord en poging tot moord. Dat bevestigt het parket van Namen.

Het gaat om één van de personen die dinsdag werd opgepakt en vandaag werd verhoord door de onderzoeksrechter, aldus persmagistraat Charlotte Fosseur. "De andere opgepakte verdachten moeten vandaag nog verhoord worden. Eén verdachte die spoorloos was, heeft zich woensdagavond vrijwillig aangemeld bij de politie."

De schietpartij vond zondagavond plaats in het centrum van de deelgemeente van Namen. Het is nog onduidelijk wat er precies gebeurde. Volgens getuigen waren verschillende verdachte voertuigen opgemerkt in de buurt van het huis van het koppel. Eén persoon zou in de richting van de slachtoffers geschoten hebben toen ze hun hond uitlieten.



De doodgeschoten man, geboren in 1972, werd al verschillende keren veroordeeld voor bedreigingen, slagen en wapenbezit. Nog volgens getuigen werd hij ook zelf bedreigd en zonderde hij zich thuis af. Hzet parket gaat voorlopig uit van een afrekening.