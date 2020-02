Schietpartij aan shishabar in Luik: twee gewonden, buurtbewoners zijn overlast beu HAA

01 februari 2020

13u17

Bron: Belga 0 Twee mensen zijn afgelopen nacht gewond geraakt bij een schietpartij in Luik, van wie een ernstig. Dat meldt de politie van Luik.

De feiten vonden omstreeks 01.30 uur plaats ter hoogte van shishabar Juici in de wijk Sainte-Marguerite. Over de dader of daders en het motief is voorlopig nog niets geweten.

Omwonenden hekelen in een persbericht de overlast die de shishabar veroorzaakt: vechtpartijen, auto's die met plankgas vertrekken en nu een schietpartij. "We vragen de sluiting van deze bar, waarvoor geen plaats is in een woon- en scholenwijk", klinkt het.

Een gerechtelijk onderzoek is aan de gang.