Schietpartij aan atheneum Sint-Lambrechts-Woluwe: twee minderjarigen in gesloten instelling mvdb

01 februari 2018

13u25

Bron: Belga - VRT 3 Aan de poort van het atheneum van de Brusselse gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe is het dinsdagmiddag tot een schietpartij gekomen tussen verschillende leerlingen. Dat meldt het Brusselse parket. Drie minderjarigen werden opgepakt, van wie er twee door de jeugdrechter geplaatst werden in een gesloten jeugdinstelling.

Aanleiding voor de schietpartij zou een woordenwisseling geweest zijn die dinsdagochtend had plaatsgevonden.

"Toen een meisje werd lastiggevallen door een medeleerling, is een vriend tussenbeide gekomen", zegt parketwoordvoerster Ine Van Wymersch. "Hij zou daarbij een slag hebben uitgedeeld. Rond de middag is de belager van het meisje teruggekeerd en hij zou een of meerdere schoten hebben gelost naar de vriend van het meisje, weliswaar zonder dat er gewonden vielen."

Het parket opende een onderzoek naar de feiten en kon drie verdachten identificeren. Ook werden een tiental huiszoekingen uitgevoerd op zoek naar het wapen maar dat werd vooralsnog niet gevonden.

De drie minderjarigen werden dinsdag voorgeleid bij de jeugdrechter. De eerste, een 15-jarige jongeman werd in de gesloten gemeenschapsinstelling van Saint-Hubert geplaatst voor poging tot moord en belaging. De tweede werd in dezelfde instelling geplaatst voor poging tot doodslag en mondelinge bedreigingen onder bevel of voorwaarde. Voor de derde minderjarige werden nog geen maatregelen genomen. Het onderzoek is nog niet afgerond In het belang van het onderzoek zal het parket momenteel geen verdere commentaar geven.