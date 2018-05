Schietincident in Laken bij mislukte carjacking: geen gewonden Silke Vandenbroeck

11 mei 2018

15u11

Bron: Eigen berichtgeving, belga 8 In de Leopold I laan in Laken heeft deze middag een schietincident plaatsgevonden. Niemand raakte gewond. "Het ging om een mislukte carjacking waarbij volgens getuigen een schot werd gelost rond 13u", zegt Olivier Slosse, woordvoerder van de lokale politie. "De twee daders vluchtten vervolgens te voet weg via de spoorweg. Het onderzoek naar het schietincident en de daders loopt."

"Onze ploegen zijn rond 12.44 uur opgeroepen omdat getuigen in de Leopold I-straat twee mannen hadden zien lopen met een koffer en een schot hadden gehoord", zegt politiewoordvoerder Olivier Slosse. "Die personen zouden dan over de sporen gevlucht zijn. Ter plekke hebben we niemand kunnen aantreffen, ook geen gewonden. Het treinverkeer is kort onderbroken geweest voor een onderzoek op de sporen, maar is hersteld. Er is plaatselijk wel nog een perimeter ingesteld."