Schietincident Gent-Sint-Pieters: parket vraagt aanhouding voor poging doodslag hr

24 januari 2018

17u57

Bron: Belga 7 De Afghaanse man die in het station van Gent-Sint-Pieters de spoorwegpolitie aanviel met een mes en neergeschoten werd, wordt verdacht van poging doodslag. Dat meldt de Gentse afdeling van het parket Oost-Vlaanderen, dat de aanhouding vraagt van de man.

Het gaat om een 28-jarige Afghaan met een verblijfsvergunning. Er zijn geen voorlopig geen aanwijzingen van een terroristisch motief. Uit de eerste beschikbare camerabeelden bleek dat de man dinsdagavond met een mes het station binnenstormde en onmiddellijk uithaalde naar twee agenten van de spoorwegpolitie. De politie schoot de man neer en hij werd naar het ziekenhuis overgebracht. De man verkeerde in levensgevaar, maar dat is geweken.

Psychiater

De man kon omwille van zijn medische toestand nog niet verhoord worden, zegt parketwoordvoerster An Schoonjans. "Het parket heeft in het onderzoek lastens deze man een onderzoeksrechter gevorderd wegens poging doodslag en vraagt de aanhouding van de verdachte. Het parket vraagt ook de aanstelling van een gerechtspsychiater." Na zijn verhoor zal de man voorgeleid worden bij de onderzoeksrechter in Gent, die over zijn aanhouding beslist.