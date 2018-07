Scherpere regels voor dierenkwekers en -handelaars: "Een grote stap vooruit" SVM

13 juli 2018

16u42

Bron: Belga 17 Er komen fors strengere regels voor dierenkwekers en -handelaars. Die regels moeten het dierenwelzijn verbeteren en moeten helpen om malafide praktijkten te verhinderen. Dat zegt minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA). GAIA-voorzitter Michel Vandenbosch noemt de maatregelen "een grote stap vooruit". De regering krijgt van hem dan ook "meer dan één dikke pluim".

De verscherping van de regels komt er via de verstrenging van de erkenningsvoorwaarden voor honden- en kattenkwekerijen, dierenasielen, dierenpensions en handelszaken voor dieren. De strengere regels moeten een einde helpen maken aan malafide praktijken en oneerlijke handelaars.

Een kleine greep uit de dikke boterham met ingrepen. Kwekers zullen hun dieren bijvoorbeeld meer rust moeten gunnen. Tot nu toe mocht een kweker honden en katten twee keer per jaar laten werpen. Het aantal nestjes wordt nu verlaagd naar drie per twee jaar. Kwekers zullen ook nog maximaal zeven verschillende rassen mogen fokken. "Om grote hondensupermarkten te vermijden", legt minister Weyts uit.

Alleen nog echte foto's

Honden van kwekers moeten in de toekomst ook buiten kunnen lopen. Als dat echt niet kan, moeten ze minstens 2 uur per dag buiten kunnen.

Wanneer een handelaar beweert dat een dier van 'eigen kweek' is, moet de klant het recht krijgen het moederdier te zien. "Zo zullen handelaars die importeren vanuit het verre oosten snel door de mand vallen", dixit Weyts.

Bovendien zullen handelaars en kwekers ook alleen nog echte foto's van hun eigen dieren mogen gebruiken in hun promotie. Gedaan dus met het gebruik van bedrieglijke stockfoto's.

Vaccinaties

Bij de verkoop moeten dieren ook al enkele basisvaccinaties gekregen hebben. Tot nog toe waren handelaars niet verplicht te voorzien in die vaccinaties. Honden moeten in de toekomst minstens gevaccineerd zijn tegen parvo, distemper, kennelhoest en hepatitis contagiosa. Katten moeten minstens gewapend zijn tegen leukemie, rhinotracheïtis en de kattenziekte.

Paardenasielen

Een andere nieuwigheid is de invoering van een regelgevend kader voor paardenasielen. Nu bestaan daarvoor geen duidelijke erkenningsvoorwaarden, wat de deur open zet voor misbruiken. Malafide personen konden zich op die manier makkelijk voordoen als een asiel om op die manier goedkoop (of gratis) paarden op te kopen. Er komen nu minimumnormen voor paardenasielen. Zo moet er voor elk paard een stal en een onverharde buitenloop voorzien zijn en moet het gebruik van prikkeldraad verboden worden.

Om handelaars en kwekers de kans te geven zich aan te passen aan de nieuwe regels, komen er overgangstermijnen. Voor sommige (meer ingrijpende) maatregelen lopen die termijnen op tot twee of zelfs vijf jaar.

Broodfokkers zijn al jaren een doorn in het oog van GAIA. "Na drugs en wapens is de illegale handel in dieren (...) de meest lucratieve criminele activiteit in heel Europa", besluit Vandenbosch.