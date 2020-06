Scherpe reacties in Kamer op toelaten antiracismebetoging: “Onverantwoord, onveilig en oerdom om zo'n samenkomst toe te laten” LH

11 juni 2020

16u24 6 Tijdens het vragenuurtje in de Kamer klonken deze namiddag scherpe reacties op het toelaten van de antiracismebetoging van zondag in Brussel. Jean-Marie Dedecker (LDD) had het over “spugen in het gezicht van onze zorgverleners die vrezen voor een heropflakkering”. Ook Tim Vandeput (Open Vld) haalde scherp uit en noemde het “onverantwoord, onveilig en oerdom om samenkomsten zoals vorige zondag toe te laten”. Volgens premier Wilmès kan Brussels minister-president Rudi Vervoort (PS) zijn partijgenoot en burgemeester van Brussel Philippe Close op het matje roepen.

Tijdens het actualiteitsdebat in de Kamercommissie Binnenlandse Zaken kreeg minister Pieter De Crem (CD&V) gisteren al een hoop vragen over de toelating en de gewelddadige afloop van de betoging van afgelopen zondag in Brussel. De Crem wees voor de verantwoordelijkheid voor de toelating naar Brussels burgemeester Close (PS) en Brussels minister-president Vervoort (PS). Vandaag kreeg ook premier Sophie Wilmès (MR) een hoop scherpe reacties te verduren en opnieuw werd met de vinger gewezen naar Brussels burgemeester Close (PS) en Brussels minister-president Vervoort (PS).

“Ik ben een absolute tegenstander van racisme en discriminatie, maar het is ook discriminatie om te gedogen dat 10.000 mensen samenkomen terwijl de brave burger hoogstens met tien aan tafel mag zitten en met 30 op een begrafenis", haalde Jean-Marie Dedecker uit. “Het is ook discriminatie dat 10.000 mensen de regels mogen overtreden terwijl het personeel in de ziekenhuizen uitgeput is. Het is spugen in het gezicht van onze zorgverleners die vrezen voor een heropflakkering”, aldus Dedecker nog. “Wees dan niet verwonderd dat ze straks weer de rug naar u keren", richtte hij zich tot premier Wilmès.

Ook Tim Vandeput (Open Vld) was niet mals voor de betogers en de Brusselse autoriteiten. “In tijden van de coronapandemie is het onverantwoord, onveilig en oerdom om samenkomsten zoals vorige zondag te organiseren en toe te laten (...) als de Brusselse burgemeester en minister-president de orde niet kunnen handhaven, dan is het tijd dat ze tot hun conclusies komen. Gaan we bij een nieuwe uitbraak de ziekenhuisfactuur van die deelnemers naar de stad Brussel en meneer Close sturen?", klonk het.

Ook Franky Dumon (CD&V) legde de verantwoordelijkheid voor het toelaten bij de Brusselse burgemeester. “Wat zondag gebeurd is, is absoluut niet oké. Tienduizend mensen door de hoofdstad jagen terwijl grootouders hun kleineren niet samen kunnen zien. Als blijkt dat er binnen veertien dagen een stijging zou zijn van het aantal besmettingen, dan mogen we met z’n allen kijken naar de straten van Brussel. De burgemeester heeft een fout gemaakt. Was het onwil, onkunde? Ik weet het niet", klonk het nog.

Dries Van Langenhove (Vlaams Belang) vond dan weer dat de "politieagenten in de steek gelaten werden door de regering en het Brusselse stadsbestuur”. “Twee weken geleden zei minister Pieter De Crem nog na het incident in Anderlecht dat het de laatste keer was dat we geweld tegen de politie zouden zien. Maar wat zagen we deze zondag?”, aldus Van Langenhove nog.

Peter De Roover (N-VA) verwees onder meer naar de uitspraken van minister-president, Rudi Vervoort, die dinsdag stelde dat de Nationale Veiligheidsraad was ingelicht dat er een statische manifestatie zou plaatsvinden aan het Poelaertplein en de beslissing om die te tolereren. “Wij hebben twee feiten genoteerd: de Brusselse burgemeester is onbekwaam, en de Brusselse minister-president heeft gelogen. Gaan beide heren de eer aan zichzelf houden nu?”, zei De Roover ook nog.

Wilmès verdedigde zich door te zeggen dat de stad Brussel vrijdag had aangekondigd dat er een statische manifestatie zou komen, ondanks het feit dat er geen massabijeenkomsten toegestaan zijn. Ze verwees ook naar haar wens om een alternatief voor de betoging, die ze vorige week uitsprak, en zei ze dat de tuchtregeling voor burgemeesters een regionale bevoegdheid is. Dat wil dus zeggen dat Close door minister-president Vervoort op de vingers moet getikt worden.

Maar volgens Dedecker kon de premier wel ingegrepen hebben. “Kom nu niet af met calimerohouding, u heeft volmachten zoals in oorlogstijden”, haalde hij nog aan in de Kamer.

