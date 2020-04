Schermtijd bij kinderen gaat de hoogte in: oogartsen waarschuwen voor risico op bijziendheid SVM

28 april 2020

17u35

Bron: Belga 6 Door de coronamaatregelen stijgt de schermtijd van kinderen. Dat kan later tot bijziendheid leiden, waarschuwen kinderoogartsen. Ook de behandeling van een lui oog wordt door de maatregelen minder goed opgevolgd, klinkt het bij de Belgische vereniging van kinderoogartsen.



Bijziendheid kan blindheid als gevolg hebben. Preventie om bijziendheid te voorkomen is daarom uitermate belangrijk. Ten eerste is het belangrijk om minimum twee uur per dag in het buitenlicht te vertoeven. Daarnaast moet ook de schermtijd beperkt worden. Twee belangrijke preventiemaatregelen die momenteel door de coronamaatregelen beperkt worden.

Een andere reden tot bezorgdheid is de behandeling van het luie oog. Amblyopie leidt tot onomkeerbaar verlies van het zicht als er geen tijdige behandeling wordt voorzien. Om het luie oog te oefenen, krijgen kinderen tot acht jaar een pleister op het gezonde oog.



Professoren Carina Koppen en Jos Rozema van het Universitair Ziekenhuis Antwerpen roepen op om een aantal preventieve maatregelen te nemen. “Zeker voor kinderogen is voldoende daglicht heel belangrijk voor de ontwikkeling. Trek dus de gordijnen open en laat kinderen zoveel mogelijk buitenspelen, in de tuin of op het terras”, klinkt het. Verder raden ze aan om erop toe te zien dat kinderen voldoende afstand bewaren tijdens het kijken en dat ze regelmatig pauze nemen. “Schakel ook minstens een uur voor het slapengaan alle beeldschermen uit.”

Gebrek aan structuur

Uit een rondvraag bij jonge ouders blijkt dat ruim de helft van de kinderen de plaktherapie niet meer zorgvuldig toepast. Een eerste oorzaak is het gebrek aan structuur. Een bijkomend probleem is de verschillen in terugbetaling van de oogpleisters. Die worden enkel terugbetaald als ze aangekocht werden bij de opticien.

Voor ouders zou het veel eenvoudiger zijn om de pleisters te kunnen kopen bij de apotheek. Die is tijdens de coronacrisis steeds bereikbaar en werkt in een veilige omgeving. Helaas worden de oogpleisters dan niet terugbetaald.

De Belgische vereniging van oogartsen diende een aanvraag in om de terugbetaling ook bij apothekers toe te staan. Het RIZIV gaf echter een negatief advies.

