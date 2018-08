Schepen van naaktfeestje mag op post blijven "Hij heeft geen strafbare feiten gepleegd" Christophe Deconinck

21 augustus 2018

13u40

Bron: Eigen berichtgeving 0 Frank Gheeraert (Open Vld), de schepen voor Ruimtelijke Ordening van Langemark-Poelkapelle, die duidelijk te zien was op de foto's van een naaktfeestje in zomerbar La Brasa, kan op post blijven.

Burgemeester Alain Wyffels (CD&V) gaf eerder in onze krant mee dat de beslissing om zijn functie al dan niet te blijven uitoefenen bij de schepen en zijn partij ligt. Zowel zijn eigen Open VLD-fractie, als de nieuwe kartellijst Tope 8920, waar Frank als lijstduwer naar voor wordt geschoven, staan als één man achter de geviseerde politicus.



"Beide partijen zien absoluut geen reden waarom hij niet verder als schepen zou kunnen functioneren, of waarom hij zijn rol als lijstduwer niet meer zou mogen vervullen. Hij heeft geen strafbare feiten gepleegd. Uiteindelijk zal de kiezer op 14 oktober beslissen welke rol hij bij het gemeentebestuur zal kunnen vervullen. We hebben geen glazen bol, maar we vermoeden dat het effect van deze heisa beperkt zal blijven", verduidelijkt Laurent Hoornaert, de voorzitter van de Open VLD-fractie, die zelf lijsttrekker wordt voor het kartel Tope 8920.