Schellebelle kondigt gemeentelijk rampenplan af tegen knijten Didier Verbaere

07 juli 2018

13u01

Bron: Eigen berichtgeving 0 De gemeente Wichelen kondigde zaterdag het gemeentelijk rampenplan af in de bestrijding van de muggenplaag die Schellebelle nu al weken teistert. De civiele bescherming is met pompen ter plaatse om water uit de Schelde in één van de overstromingsbekkens aan Wijmeersch onder water te zetten.

"De komende dagen wordt er in periodes van zes uur water gepompt in het overstromingsbekken. Het water staat er nu veel te laag waardoor de muggen zich massaal kunnen voortplanten in het slib. We hopen dat we op die manier de eitjes en larven van de knijten kunnen verdelgen", weet brandweer commandant Eric Trogh.

Bewoners aan de andere oever van de Schelde trokken vorige week aan de alarmbel. Elke avond zwermen honderdduizenden knijten of kleine steekmuggen uit. Een avond genieten in de tuin was er onmogelijk geworden. Burgemeester Kenneth Taylor contacteerde daarop De Vlaamse Waterweg. "Het afkondigen van het gemeentelijk rampenplan was nodig om de hulp in te roepen van de civiele bescherming", besluit postoverste Trogh.