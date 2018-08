Scheldend Kortrijks raadslid ziet af van stembusgang en moet nog naar raadkamer voor poging tot aanrijding SAM/VHS/AHK/JME

03 augustus 2018

18u05 7 Kortrijks gemeenteraadslid Steve Vanneste staat niet langer op de Vlaams Belang-lijst voor de verkiezingen nadat van hem een video opdook waarin hij mensen op een racistische manier de huid vol schold. Ondertussen is ook bekend dat hij voor de raadkamer moet verschijnen omdat hij tot drie keer toe zou geprobeerd hebben enkele mensen omver te rijden.

De 29-jarige Vanneste, die nu nog als onafhankelijke in de gemeenteraad zetelt, kwam de voorbije week in opspraak wegens een video. Hij gaat daarin racistisch tekeer tegen uitbaters en bezoekers van een nachtwinkel in Marke, vlak bij zijn woonplaats.



Vanneste was zichtbaar dronken en gooide hen allerlei verwijten naar het hoofd. “Onnozel stuk makak uit een of ander kutland”, “waar is je boerka, achterlijke koe”. Er volgen ook enkele bedreigingen: “Je moet zwijgen of ik sla op je muil” en “ik ken enkele Albanezen”.

Ander dossier

Vanneste sleept echter nog een ander kwalijk dossier met zich mee. Op 10 augustus moet de man voor de raadkamer verschijnen omdat hij, volgens onze informatie, zowat een half jaar geleden in Ieper tot drie keer toe probeerde enkele mensen omver te rijden.



De aanleiding voor het incident is niet gekend. Vanneste zou woedend in de verboden richting de Meensestraat zijn ingereden. Hij stapte naar verluidt uit z’n bestelwagen, probeerde een man te slaan maar incasseerde zelf enkele rake klappen. Bewakingscamera’s registreerden het incident. De raadkamer zal op 10 augustus beslissen of Vanneste, die in Ieper een café uitbaat, voor de feiten wordt vervolgd.

Verklaring

De Kortrijkzaan trekt zich terug als kandidaat voor de verkiezingen. "Ik heb mij verkeerd gedragen en wil niet dat wie dan ook hiervan slachtoffer wordt", laat Vanneste weten via de Facebookpagina van Vlaams Belang-lijsttrekker Wouter Vermeersch.

"Daarom zal ik niet deelnemen aan de komende gemeenteraadsverkiezingen. Ik wens mij te verontschuldigen bij de betrokken partijen die ondanks de overlast niet op zo’n manier dienden aangepakt te worden. Dat verdienden zij niet."

Vanneste haalt nog uit naar de pers en vraagt "alle partijen om terughoudendheid aan de dag te leggen en mijn persoonlijke levenssfeer te respecteren".

Klacht

De uitbater van de nachtwinkel en zijn moeder, die het filmpje maakte, hebben een klacht ingediend tegen Vanneste voor discriminatie en bedreigingen. Er loopt een onderzoek. Als er een veroordeling komt, kan dit gevolgen hebben voor zijn mandaat als gemeenteraadslid.