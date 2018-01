Schelde treedt buiten haar oevers in Antwerpen: waterpeil steeg tot 7,16 meter ADN TK FT & IVI

15u07 293 Twitter De Schelde in Antwerpen, uit haar oevers getreden. De combinatie van springtij en de westerstorm op de Noordzee heeft vandaag in het Zeescheldebekken voor sterk verhoogde waterpeilen gezorgd op de Schelde en haar zijrivieren. Grote problemen bleven uit. Het waterpeil van de Schelde in Antwerpen reikte tot 7,16 meter en dus vloeide er Scheldewater over de kaaivlakte, maar d e waterkeringsmuur behoedde de metropool voor wateroverlast. De waterkeringen en de overstromingsgebieden hebben hun nut bewezen tijdens dit gevaarlijk stormtij, zegt waterwegbeheerder De Vlaamse Waterweg.

De Schelde en haar zijrivieren hadden deze namiddag te kampen met sterk verhoogde waterpeilen. In Antwerpen steeg het water boven 7 meter. De voorspellingen gingen uit van gevaarlijk stormtij: de combinatie van springtij en een noordwesterstorm op de Noordzee, die het zeewater landinwaarts stuwt. Van Gent tot in Lier zwol het Scheldewater aan en trad de rivier buiten haar oevers.

Aan de waterkeringspoorten werden door de brandweer en de civiele bescherming extra zandzakken gelegd. De laatste keer dat het water in Antwerpen zo hoog stond, was tijdens de Sinterklaasstorm in 2013. Toen steeg het waterpeil tot 7,30 meter.

In het Denderbekken gold rond 19 uur op acht plaatsen een waaktoestand en één alarmtoestand in Denderbelle, een deelgemeente van Lebbeke. Rond 20.30 uur is er echter geen alarmtoestand meer. "Er zijn hoge waterstanden, maar er worden geen huizen bedreigd", zegt woordvoerster Katrien Smet van de Vlaamse Milieumaatschappij.

Langs de Dender is de afvoer in Overboelare (Geraardsbergen) gepiekt op ongeveer 60m³/s, meldt het Hydrologisch InformatieCentrum op de portaalsite Waterinfo.be. "Momenteel zijn enkele (pre)waakdrempels overschreden en treedt het (wachtbekken) Denderbellebroek in werking. De verwachte neerslag zal ook hier niet zorgen voor een nieuwe afvoerpiek, maar zal de afname van de afvoer vertragen."

Op verschillende plaatsen zijn waterlopen buiten de oevers getreden, onder meer de Molenbeek in Ophasselt (Geraardsbergen), de Marke in Viane (Geraardsbergen) en de Molenbeek in Massemen (Wetteren). "De peilen zijn wel aan het zakken. Het heeft flink geregend, maar gelukkig niet zo veel als voorspeld. Er zijn wachtbekkens gevuld, onder meer op drie plaatsen in Lebbeke. We volgen de situatie op en er wordt meer regen verwacht. Het is echter geen exacte wetenschap en we werken op basis van voorspellingen", zegt Smet.

Noodnummer uitgeschakeld

Aangezien het KMI geen noodweer meer voorziet, wordt het nummer 1722 rond 20 uur uitgeschakeld, meldt de FOD Binnenlandse Zaken vanavond.

Het noodnummer 1722 van Binnenlandse Zaken kreeg tussen dinsdag 20 uur en woensdag 8 uur 2.871 oproepen van ongeruste burgers. Het grootste aantal meldingen ging over omgevallen bomen, overstromingen en rondvliegende dakpannen. Woensdagnamiddag was het aantal oproepen al gestegen tot 5.516.

Het nummer werd afgelopen zomer in het leven geroepen om het noodnummer 112 te ontlasten van minder dringende telefoontjes.

Verschillende incidenten

Vandaag en ook afgelopen nacht vonden verschillende incidenten plaats door het stormweer. Zo reden er tussen Mechelen en Leuven urenlang geen treinen omdat vijf bomen op de sporen waren gewaaid ter hoogte van Haacht. Er werden vervangbussen ingelegd en de bovenleiding moest worden hersteld. Ook nu nog ondervindt het treinverkeer hinder, omdat afgewaaide takken treinen hinderen. Ook tussen Puurs en Boom rijden er geen treinen door bomen op de sporen, net als op sommige spoorlijnen in Wallonië.

In Vlaams-Brabant heeft het stormweer deze ochtend ook een gaslek veroorzaakt, nadat een boom in Drogenbos op een gascabine was gevallen. Er was gelukkig geen gevaar voor de omgeving en bewoners moesten niet worden geëvacueerd.

In Tervuren dan viel afgelopen nacht een boom op een huis. Ook daar raakte niemand gewond. De bewoners vonden elders onderdak. In Overijse waaide het dak van een garage, dat uit golfplaten bestond, weg.

Landen werden afgelopen nacht dan weer getroffen door een windhoos die vooral schade aanrichtte in deelgemeenten Waasmont, Walshoutem, Wezeren en Walsbets. Bij enkele woningen ging zelfs het volledige dak eraf. Ook enkele schoorstenen begaven het. Door de windhoos viel ook een dikke boom omver. Elektriciteitskabels werden beschadigd. Politie en brandweer kregen er in totaal een kleine veertig oproepen.

In Leuven bleef het aantal meldingen van stormschade beperkt. Gisteravond moest de brandweer een metalen uithangbord aan een gevel langs de Naamsesteenweg beveiligen en 's nachts moest ze een boom weghalen die op de Keizersberg was omgewaaid. Deze ochtend rond 08.20 uur waaide de kerstboom op de Bondgenotenlaan omver, zodat die laatste tijdelijk versperd was voor alle verkeer.

In Meeuwen, Limburg, kreeg een bestuurder een boom op zijn wagen. Hij raakte lichtgewond en moest bevrijd worden door de brandweer. In Lanaken vielen in de twee bomen op een huis, met ernstige schade tot gevolg. In Riemst waaide een volledig plat dak van een woning. De brandweer moest er alles toeleggen met blauwe zeilen. Twee auto's vlak bij het huis liepen ook schade op. In Kortessem in de Sint-Antoniusstraat vloog het plat dak van een manège. En in Borgloon liepen meerdere daken schade op. “Mogelijk een lokale windhoos”, zegt burgemeester Danny Deneuker. In Zonhoven waaide een buurtkerststal weg. Her en der in Limburg gingen zonnepanelen vliegen.

De brandweerkorpsen van de hulpverleningszone Zuid-West Limburg ontvingen een 150-tal oproepen. "Het zwaartepunt lag vooral in Zuid-Limburg, onder meer in Tongeren, Sint-Truiden, Borgloon, Alken en Kortessem," aldus Hugo Simons.

Ook in andere provincies is de brandweer al een hele dag druk in de weer om stormschade te herstellen. Op een werf in Berchem, Antwerpen, bijvoorbeeld vielen brokstukken van een zeven meter hoge muur naar beneden. In Mortsel waaiden een muur en bomen op twee bestelwagens. In Wechelderzande (deelgemeente van Lille) moest de brandweer uitrukken voor een bouwkraan die scheef was komen te staan.

Ook in Deinze, Oost-Vlaanderen, begaf een muur het. Deze voormiddag kwam het betonnen gevaarte terecht op vijf geparkeerde wagens. De zwaar beschadigde auto’s stonden op de werknemersparking van de meubelwinkel. De brandweer sleepte de wagens van onder de brokstukken uit. Er vielen geen gewonden. Een ander deel van de muur, die de scheiding vormde tussen de Weba en een loods tot de loods een tijd geleden werd afgebroken, kan het volgens de werknemers nog begeven.

Wouter Spillebeen Wind doet muur instorten op geparkeerde wagens aan de Weba in Deinze.

