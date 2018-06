Scheiden met akkoord wordt makkelijker Redactie

05 juni 2018

20u08

Bron: VTM NIEUWS 0 Vanaf 1 september wordt het gemakkelijker om te scheiden. Als beide partners het eens zijn én een goede regeling hebben uitgewerkt, kan het schriftelijk zonder dat je in persoon voor de rechtbank moet verschijnen. Dat schrijft VTM NIEUWS Tot nu moest je minstens één keer voor de rechter verschijnen als je nog geen half jaar samen woonde.

Tot de dag van vandaag moest een koppel dat wilde scheiden en nog geen zes maanden apart woonde, minstens één keer bij de rechter passeren. “Dat was een echte zitting waar je bij de rechter kwam en de rechter je moest vragen of je nog altijd verder wou met die echtscheiding”, zegt advocate Claudia Van de Velde bij VTM NIEUWS.

“De wetgever heeft scheiden met onderlinge toestemming een stuk makkelijker willen maken waardoor die zitting nu niet meer aan de orde is. Heel de procedure verloopt nu schriftelijk", zegt ze. Vereiste is natuurlijk dat er een akkoord bestaat over de verdeling van het gezinsvermogen en over de familiale kwesties, bijvoorbeeld als er kinderen zijn.

Hoewel scheidende koppels voortaan niet meer langs de rechter zullen moeten passeren, zal de familierechtbank wel nog altijd alles controleren.