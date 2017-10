Scheepvaartpolitie vist lichaam van vrouw op uit zee Bart Boterman

17u14

Bron: Eigen berichtgeving 0 JVK Archiefbeeld. Deze namiddag is in de noordzee het levenloze lichaam van een vrouw aangetroffen.

Het lichaam bevond zich tussen Blankenberge en Oostende, ongeveer 8,5 mijl verwijderd van de kust. "Het slachtoffer kon nog niet geïdentificeerd worden. Ook over de omstandigheden van haar overlijden is nog niets bekend. Er is een wetsdokter aangesteld", zegt Frank Demeester van Parket Brugge. De scheepvaartpolitie bracht het lichaam over naar de Natiënkaai in Oostende. Daar werd het aan wal gebracht voor een autopsie.