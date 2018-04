Scheepvaartpolitie onderschept 27 transmigranten in Antwerpse haven FT

05 april 2018

13u23

De scheepvaartpolitie heeft deze ochtend in het Antwerpse havengebied veertien transmigranten aangetroffen in een vrachtwagen. Dat meldt de federale politie. Het gaat om Eritreeërs. De transmigranten zijn overgeleverd aan de Dienst Vreemdelingenzaken. Ook gisteravond al werden in dezelfde omgeving dertien transmigranten aangetroffen, laat de politie nog weten. Meer details over de omstandigheden ontbreken vooralsnog. Deze week raakte bekend dat de politie kreunt onder de werklast door de vele opgepakte transmigranten, vooral dan de West-Vlaamse politie die steeds vaker vluchtelingen aantreft op haar snelwegparkings. Nadat ze zijn opgepakt, volgt nog een lange, tijdrovende administratieve procedure waardoor de agenten al die tijd niet ingezet kunnen worden voor andere ­taken. Privébewakers blijven daarom nog even actief op de snelwegparkings in ons land.

