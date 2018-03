Scheepvaartpolitie betrapt illegaal die zich vermomde als havenarbeider Mathias Mariën

22 maart 2018

20u56

Bron: eigen berichtgeving, belga 0 Een 19-jarige Algerijn zit in de cel nadat hij zich in de haven van Zeebrugge had vermomd als havenarbeider. De tiener bestal een dokwerker van zijn broek en wou zo ongemerkt de ferry richting Engeland nemen.

De onderzoeksrechter in Brugge besloot deze avond om hem aan te houden. De tiener uit Algerije was alvast zeer inventief om naar Engeland de oversteek te maken. Naast de broek, stal hij ook een jas, helm en handschoenen van een dokwerker. Zo wilde de transitmigrant het veiligheidspersoneel te omzeilen. Dat lukte hem echter niet. Hij werd betrapt en zit nu in de cel voor de diefstal en het binnendringen van de haven.

De Brugse raadkamer beslist dinsdag of hij langer in de cel moet blijven. Volgens het parket is de Algerijn zeker geen onbekende voor het gerecht. Eerder deze week werd hij al gedagvaard voor enkele diefstallen die hij samen met een kompaan in de regio Oostende zou hebben gepleegd.

De scheepvaartpolitie stelt vast dat opnieuw meer illegalen de haven van Zeebrugge proberen binnen te dringen. Daarbij gebruiken ze ook steeds meer geweld tegen politie en veiligheidsdiensten. Dat was in deze situatie echter niet het geval.